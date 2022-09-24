Виталий Ким об общении с семьей во время войны: "Проблемы начались, потому что забываешь звонить"

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о том, когда последний раз виделся с семьей и как часто выезжал из Николаева за время войны.

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким признался, что за время полномасштабной войны выезжал из Николаева три раза.

Об этом он рассказал в программе "Гроші", комментируя упреки хейтеров в его адрес, мол, он не в городе сейчас.

"Я бы и хотел куда-то уехать, я за семь месяцев войны покидал область три раза – увидел семью, я семь месяцев ее не видел, была встреча с министром Дании, потому что он не мог сюда приехать и еще одна деловая встреча. Все", – поделился глава Николаевской ОВА.

Он отметил, что каждый свой выезд обязательно согласовывает с руководством, поскольку должен находиться постоянно в регионе:

"Каждый выезд я согласовываю со своим руководством, потому что по умолчанию я должен быть в регионе, много работы, я не могу… Я бы охотно на выходных выезжал бы в Одессу, или в Киев и в мирную жизнь покурил бы кальян, посидел. Поэтому я нахожусь в Николаевской области, в городе Николаеве, иногда ближе к Херсону ночую", — рассказал Ким.

Виталий Ким с семьей / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Также он признался, какие у него отношения с семьей сложились во время войны:

"Многие семьи, в том числе наши высокопоставленные, говорят, что проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально. Жена ждала до трех ночи, иногда и до четырех, пока я освобожусь, чтобы позвонить: "Все в порядке, спокойной ночи". Я даже не могу сказать, что первые четыре месяца была возможность поговорить. Потом стало немного легче. Сейчас совсем вроде легче с точки зрения общения с семьей", — поделился Виталий Ким.

Виталий Ким с женой / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Напомним, ранее Виталий Ким впервые показал фото с красавицей-сестрой. Из-за напряженного графика глава Николаевской ОВА не может часто видеться с близкими, поэтому фотографии с семьей редкость в социальных сетях политика.

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