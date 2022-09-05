Виталий Ким поделился редким фото с красавицей-женой и детьми

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким нашел немного времени в своем напряженном графике, чтобы провести выходные с семьей.

Так, Виталий Ким поделился в Instagram трогательным фото, где предстает вместе со своей семьей.

Сейчас для главы Николаевской ОВА совместное время, проведенное с семьей – большая редкость, поэтому как только у Виталия Кима появились свободные часы, он сразу встретился с родными.

В фотоблоге Ким разместил редкое фото, где позирует вместе с красавицей-женой Юлией, и их тремя детьми – двумя дочками и сыном.

Виталий Ким с семьей / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Как признался под постом глава Николаевской ОВА, в последний раз он видел своих детей шесть месяцев назад: "Выходной с семьей - бесценно! Шесть месяцев не видел своих детей", — признался Ким.

В свою очередь, поклонники выразили восхищение Виталием Кимом и его семьей и пожелали им счастья: "Семья – это бесценно, счастья и здоровья вам, вы очень хороший человек", "Какая красивая семья – жена и детки! Дай Бог здоровья вам всем! Пусть вас Бог бережет", "дай Бог вам сил! Вы – лицо честной настоящей власти! Скорейшей победы!", "Спасибо, что вы есть".

Виталий Ким с женой / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Напомним, ранее Виталий Ким ошарашил признанием, какой он в гневе. Глава Николаевской ОВА признался, что когда он сердится, то становится "страшным и жестоким".

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