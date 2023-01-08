Виталий Ким поделился редким фото с женой-красавицей и маленьким сыном

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким порадовал подписчиков в Instagram семейным снимком.

Так, в фотоблоге Ким разместил редкий кадр, на котором позирует с женой-красавицей Юлей и их маленьким сыном Русланом. Семья изображена на фоне шампанского и цветов. "С праздниками!" – коротко подписал фотографию глава Николаевской ОВА.

Виталий Ким с женой и сыном / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Подписчики страницы Кима поблагодарили его за поздравления и наделали семье комплиментов: "Маленький Ким – хорошенький", "А сынишка – папина копия, счастья вашей семье, мира, благополучия", "какая жена у вас красивая".

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину Виталий Ким вывез жену и троих детей в более безопасное место. В конце ноября 2022 года семья политика вернулась в Николаев.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким делился, что за все время полномасштабного вторжения виделся со своей семьей только один раз. Ким рассказывал, что в семье даже были определенные проблемы из-за того, что политик из-за своей занятости забывал звонить родным.

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