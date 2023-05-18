Виталий Ким поделился редкой фотографией своего маленького сына: "Копия папы"

Политик поздравил всех с днем вышиванки.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился публикацией ко Дню вышиванки, который в этом году украинцы празднуют 18 мая.
В этот праздничный день политик поделился редкой фотографией своего 6-летнего сына Руслана, позировавшего в кадре в красивой льняной вышиванке с синим орнаментом и пиджаком.
"С праздником", — подписал фото глава Николаевской ОВА.
В комментариях поклонники Кима также поздравили его с Днем вышиванки и написали, что мальчик очень похож на своего отца: "Маленькая копия отца", "Такой красивый, как папа", "Настоящий украинец", "Похож на отца".
Напомним, что вместе с женой Юлией Виталий кем воспитывает троих детей — дочерей, Александра и Евгения, и сына Руслана. Недавно мальчику исполнилось шесть лет, поэтому политик поделился трогательным видео и обращением к сыну.
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