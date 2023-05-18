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Виталий Ким поделился редкой фотографией своего маленького сына: "Копия папы"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1869
Время на прочтение
1 мин
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Виталий Ким поделился редкой фотографией своего маленького сына: "Копия папы"

Виталий Ким с семьей / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Политик поздравил всех с днем вышиванки.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился публикацией ко Дню вышиванки, который в этом году украинцы празднуют 18 мая.

В этот праздничный день политик поделился редкой фотографией своего 6-летнего сына Руслана, позировавшего в кадре в красивой льняной вышиванке с синим орнаментом и пиджаком.

"С праздником", — подписал фото глава Николаевской ОВА.

Сын Виталия Кима / © instagram.com/kimkimvitalii
Сын Виталия Кима / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

В комментариях поклонники Кима также поздравили его с Днем вышиванки и написали, что мальчик очень похож на своего отца: "Маленькая копия отца", "Такой красивый, как папа", "Настоящий украинец", "Похож на отца".

Напомним, что вместе с женой Юлией Виталий кем воспитывает троих детей — дочерей, Александра и Евгения, и сына Руслана. Недавно мальчику исполнилось шесть лет, поэтому политик поделился трогательным видео и обращением к сыну.

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Дата публикации
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