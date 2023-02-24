Виталий Ким показал, какой была его жизнь до 24 февраля 2022 года

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким к годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину вспомнил, какой была его жизнь до 24 февраля 2022 года.

В официальном Telegram-канале политика появилось эмоциональное видео, которое он сопроводил подписью: "Жизнь до 24.02.2022. Год как один день... Выстояли и поборем".

В ролике присутствуют кадры главы Николаевской ОВА с семьей, рабочих встреч, путешествий вместе с семьей, благотворительных мероприятий. Вместе с тем, в этом видео Виталий Ким показал, как изменилась его жизнь после 24 февраля 2022 года. В ролике также есть кадры с последствиями вражеских обстрелов российскими оккупантами города Николаев, встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Ким поделился фотографией, как после длительной разлуки из-за войны наконец-то увиделся с женой Юлей. Избранница политика вернулась в Николаев в конце ноября 2022 года.

Напомним, недавно Виталий Ким, чтобы поддержать боевой дух украинцев, записал "успокаивающую мантру" о нашей победе.

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