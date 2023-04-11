Виталий Ким показал маленького сына и трогательно поздравил его с 6-летием

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в его семье праздник. Сыну политика исполнилось шесть лет.

По случаю праздника Ким в своем Instagram посвятил Руслану пост. Он опубликовал ролик, сделанный его женой Юлией. На видео были собраны различные фотографии мальчика – от архивных до недавних. Каждый кадр был подписан особыми фразами.

"С днем рождения, наш мальчик. Тебе уже шесть лет", – говорится на видео.

В комментариях подписчики Виталия Кима тоже присоединились к поздравлениям. Они написали Руслану немало приятных слов и пожелали скорейшего мирного неба над головой.

Поздравляем вас и вашего сыночка! Мирного неба, успешной, цветущей Украины ему и нам всем! С днем рождения, пусть исполнятся светлые мечты!

С именинником. Пусть растет здоровым, красивым, добрым мальчиком к радости вам. Мира всем нам!

Поздравляю! Пусть живет счастливым в мирной стране!

Отметим, Виталий Ким не так часто делится семейным контентом. В последний раз политик показывал, как проводит время с семьей в свой выходной день.

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