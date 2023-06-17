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Виталий Ким показал свой дом и жену-красавицу с автоматом за спиной

Виталий Ким показал свой дом и жену-красавицу с автоматом за спиной

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
4044
Время на прочтение
1 мин
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Виталий Ким показал свой дом и жену-красавицу с автоматом за спиной

Виталий Ким с женой / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Политик поделился видео из своей обычной жизни.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился редким видео со своей женой Юлией.

На странице в Instagram политик разместил короткий ролик, на котором его избранница предстает в спортивной одежде – черных леггинсах, футболке и кепке. За спиной у Юлии висит рюкзак с украинским гербом, а из рюкзака торчит автомат. Также на видео попал фрагмент дома, в котором Ким живет вместе с семьей:

Жена Виталия Кима / © instagram.com/kimkimvitalii
Жена Виталия Кима / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

"Мама уехала на стрельбище тренироваться. Оставила нас сыном убираться дома", – подписал видео Ким.

Жена Виталия Кима / © instagram.com/kimkimvitalii
Жена Виталия Кима / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

В свою очередь, подписчики страницы главы Николаевской ОВА наделали комплиментов его жене а также пошутили над ситуацией: "уберите как следует, чтобы она вас не подстрелила потом", "повезло вам с мамой", "она такая милая", "мама – красавица!" .

Отметим, что у Виталия Кима и его жены Юлии есть трое общих детей – две дочери Евгения и Александра и сын Руслан. Кстати, месяц назад глава Николаевской ОВА поделился редким фото со своим 6-летним сыном, который позировал в вышиванке.

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Дата публикации
Просмотры
4044
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