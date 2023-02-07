Виталий Ким признался, кто главный в его семье и чем их с женой удивляет 5-летний сын

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, кто голова в их семье и чем его удивляет 5-летний сын Руслан.

Политик посетил проект "Тихий вечер с Еленой Кравец". В ходе разговора ведущая начала расспрашивать Кима о его семье, а особенно о маленьком сыне. По словам Елены Кравец, дети в таком возрасте многое могут сделать. Ким подтвердил, что это часто случается. Однако 5-летний Руслан его больше удивляет своим нетипичным для его возраста мышлением.

Виталий Ким и Елена Кравец / Фото: скриншот с видео

"Таких случаев много... Я горжусь своей семьей, своим сыном, своими дочерями. Он нетипичен, но, видимо, это потому, что у него такие родители. В школе, в другом окружении у него активная позиция именно из-за нестандартного мышления. Это объяснить сложно. Это можно понять только в обиходе", — поделился Ким.

Виталий Ким с семьей / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Политик также рассказал, что в его семье главный он, а на втором месте – жена Юлия. Впрочем, как пошутил Ким, 5-летний сын уже начинает претендовать на место мамы.

"Сын претендует, он борется за место второго с котом Марчиком, кто будет после меня", – добавил Ким.

Напомним, Виталий Ким и его жена Юлия воспитывают троих детей – дочерей Евгению и Александру и сына Руслана. С начала полномасштабной войны семья политика находилась в безопасном месте, а только в ноябре прошлого года они вернулись в Николаев.

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