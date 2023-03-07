Виталий Ким серьезно травмировал ногу и показал фото: "Ходить запретили"

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким серьезно травмировал ногу.

Как признался политик, это произошло на занятиях спортом. После осмотра в больнице Ким рассказал, что у него надрыв мышц. Хотя политик отказался, чтобы ему накладывали гипс, однако врачи строго запретили нагружать ногу и ходить.

"Спорт — это жизнь. Правда, бывают нюансы. Травмировал ногу (надрыв мышцы). Отбрехался от гипса, но ходить запрещают", — рассказал политик.

Виталий Ким травмировал ногу / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Виталий Ким добавил, что на работу, несмотря на травму, будет ходить. Впрочем, на несколько недель придется отложить плановые поезда и мероприятия.

"На работу все равно пойду, но придется отменить поездки по области и кучу мероприятий на ближайшие 2-3 недели", — добавил Ким.

Напомним, недавно Виталий Ким показал, какой была его жизнь до начала полномасштабной войны России против Украины. Политик проводил время с семьей, друзьями, путешествовал и организовывал благотворительные мероприятия.

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