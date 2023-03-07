Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Виталий Ким серьезно травмировал ногу и показал фото: "Ходить запретили"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1852
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Виталий Ким серьезно травмировал ногу и показал фото: "Ходить запретили"

Виталий Ким / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Политик рассказал, как это произошло.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким серьезно травмировал ногу.

Как признался политик, это произошло на занятиях спортом. После осмотра в больнице Ким рассказал, что у него надрыв мышц. Хотя политик отказался, чтобы ему накладывали гипс, однако врачи строго запретили нагружать ногу и ходить.

"Спорт — это жизнь. Правда, бывают нюансы. Травмировал ногу (надрыв мышцы). Отбрехался от гипса, но ходить запрещают", — рассказал политик.

Виталий Ким травмировал ногу / © instagram.com/kimkimvitalii
Виталий Ким травмировал ногу / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Виталий Ким добавил, что на работу, несмотря на травму, будет ходить. Впрочем, на несколько недель придется отложить плановые поезда и мероприятия.

"На работу все равно пойду, но придется отменить поездки по области и кучу мероприятий на ближайшие 2-3 недели", — добавил Ким.

Напомним, недавно Виталий Ким показал, какой была его жизнь до начала полномасштабной войны России против Украины. Политик проводил время с семьей, друзьями, путешествовал и организовывал благотворительные мероприятия.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1852
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация