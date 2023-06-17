Виталий Ким шокировал, как его жена стреляет из автомата: "9 из 10, опасно"

Политик показал, как ловко его возлюбленная справляется с оружием.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал, как его жена Юлия умеет стрелять из автомата.

На странице в Instagram Ким опубликовал видео с полигона, где его возлюбленная стреляет по целям. Судя по видео, жена Кима умеет очень ловко справляться с оружием. Из 10 целей Юлия попала по девяти:

"9 из 10, опасно", – коротко прокомментировал Ким и похвастался умениями своей возлюбленной.

В свою очередь, подписчики страницы политика оценили сноровку Юлии и отметили, что он точно гордится своей женой: "Если бы вместо мишени был кацап, то было бы 10 из 10", "вы в безопасности", "мама – молодец", "настоящая женщина. Все ей под силу. Сейчас это очень актуально".

Кстати, сегодня утром глава Николаевской ОВА показал видео, как его жена собиралась на полигон. Политик показал возлюбленную в черных леггинсах, футболке и кепке, а в рюкзаке за спиной у нее виднелся автомат.

Напомним, в апреле Виталий Ким трогательно поздравил своего сына Руслана с 6-летием. Глава Николаевской ОВА показал фотографии мальчика в разном возрасте и растрогал подписчиков своего фотоблога.

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