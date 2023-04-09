Виталий Ким восхитил семейными кадрами с маленьким сыном и женой-красавицей

Политик признался, чем занимается в выходной день.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким восхитил семейным видео и обратился к поклонникам.

Так, в Instagram-stories политик опубликовал коротенький ролик, где изображен с красавицей-женой Юлей и маленьким сыном Русланом. Они вместе поздравили подписчиков с Вербным воскресеньем.

Кстати, в праздник Виталий Ким с семьей тоже не сидит дома. Они в выходной день уехали в гости.

Виталий Ким с женой и сыном / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

"Добрый день, мы из Украины. Всех поздравляем с Вербным воскресеньем. У нас тоже выходной, едем в гости", — поделился Ким.

Напомним, долгое время политик не виделся с семьей, ведь в начале полномасштабной войны они уехали за границу. В конце прошлого года жена Кима вместе с их тремя детьми вернулась в родной Николаев.

С тех пор политик время от времени может показать семейные фотоснимки в фотоблоге. Впрочем, в основном Ким держит личную жизнь подальше от постороннего внимания.

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