Виталий Ким впервые показал фото с красавицей-сестрой

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился милой фотографией с сестрой.
Из-за напряженного графика Виталий Ким нет возможности часто видеться с близкими, поэтому фотографии с семьей редкость в социальных сетях политика. Однако такая возможность иногда появляется.
Так, в своем Instagram Ким впервые поделился фотографией со своей сестрой. Родные встретились на неформальную прогулку с кофе.
"Привет, сестренка", — подписал фотографию политик.
Сестру главы Николаевской ОВУ зовут Ольга и она также проживает в Николаеве.
В комментариях поклонники Кима сделали множество комплиментов Оле и отметили, что брат и сестра очень похожи.
- Как вы похожи, как близнецы! Симпатюли!
- Какие вы прекрасные! Сестричка красавица!
- Очень похоже друг на друга! Хорошая у вас семья!
Напомним, ранее Виталий Ким поделился в соцсетях редким фото вместе с женой и детьми.
Читайте также: