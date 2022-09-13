Виталий Ким впервые показал фото с красавицей-сестрой

Из-за напряженного графика Виталий Ким нет возможности часто видеться с близкими, поэтому фотографии с семьей редкость в социальных сетях политика. Однако такая возможность иногда появляется.

Так, в своем Instagram Ким впервые поделился фотографией со своей сестрой. Родные встретились на неформальную прогулку с кофе.

"Привет, сестренка", — подписал фотографию политик.

Виталий Ким с сестрой / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Сестру главы Николаевской ОВУ зовут Ольга и она также проживает в Николаеве.

В комментариях поклонники Кима сделали множество комплиментов Оле и отметили, что брат и сестра очень похожи.

Как вы похожи, как близнецы! Симпатюли!

Какие вы прекрасные! Сестричка красавица!

Очень похоже друг на друга! Хорошая у вас семья!

Напомним, ранее Виталий Ким поделился в соцсетях редким фото вместе с женой и детьми.

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