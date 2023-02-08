Виталий Ким записал "успокаивающую мантру" о нашей победе

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким стал гостем программы "Тихий вечер с Еленой Кравец".

В программе Ким рассказал, какая в его воображении есть Николаевская область мечты, что бы он хотел там ввести или изменить. Он отметил, что сложнее всего менять людей, потому что нужно изменение целого поколения, но война очень высокой ценой показала всему миру, какие украинцы крутые, и важно использовать это, чтобы сделать страну лучше.

"Мы и так крутые, но хочу, чтобы мы были более открытые, более честные, более трудолюбивые, более интеллигентные. Я хочу, например, чтобы модным был спорт. Я хочу, чтобы модным было образование. Я хочу, чтобы уважали пожилых людей. Я хочу, чтобы все разговаривали без брани. Я многого хочу, но это долгий путь", – поделился мечтами Виталий Ким.

По просьбе ведущих Елены Кравец и Юрия Карагодина, Виталий Ким записал для украинцев успокаивающее видео, вдохновляющую своеобразную мантру, которая дает веру в победу и изображает наше будущее.

"Украину знает весь мир. Каждый гордится тем, что он украинец. У нас есть больше времени, чтобы заниматься семьей, потому что у нас изменились приоритеты. Мы понимаем, что для нас самое главное. Каждый день мы становимся на один день ближе к победе. "Наша победа – это, безусловно, счастье. Это спокойствие, это возможности планировать дальше. Это воссоединение наших семей. Это спокойные, тихие ночи, это хороший сон. Это уверенность в завтрашнем дне. Ну да, я так представляю себе победу", – поделился Ким.

"Мантра" уже получила сотни тысяч просмотров на разных диджитал-площадках канала "Дом". Только за сутки в ТикТок канала успокоительное видео от Виталия Кима просмотрели более 600 тысяч раз, а в комментариях зрители оставили множество теплых и трогательных слов благодарности и веры в победу Украины:

Спасибо вам за такие теплые слова, Виталий Ким очень положительный, солнечный человек. Храни вас Господь. Мира Украине

Наш позитивчик, все ждем нашей победы. Пусть Бог оберегает

Положительный, вежливый, интеллигентный, ответственный, мужественный мужчина. Спасибо за позитив.

Вы бальзам на душу. Ангела вам телохранителя!

Напомним, ранее Виталий Ким рассказал о своей семье. Глава Николаевской ОВО признался, кто является главным в его семье и как его с женой удивляет 5-летний сын Руслан.

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