Виталий Кличко показал 76-летнюю маму и ошеломил ее молодым видом: "Живем вместе"

Виталий Кличко / © instagram.com/vitaliyklitschko/

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Мэр Киева Виталий Кличко совершил редкий публичный выход вместе с мамой Надеждой Ульяновной и поделился подробностями их семейной жизни во время войны.

Глава столицы появился с мамой на премьере спектакля «Септима» в Киеве. Семья посетила культурное мероприятие, где с удовольствием посмотрела театральную постановку и пообщалась с гостями события.

В комментарии проекту "Наодинці з Гламуром" Кличко признался, что сейчас проводит много времени с мамой и фактически живет вместе с ней. В то же время он отметил, что Надежда Ульяновна остается очень самостоятельным человеком.

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«Живем вместе, но мама самостоятельная: она то у себя, то у меня», — поделился мэр Киева в комментарии Анне Севастьяновой.

Виталий Кличко с мамой / © YULA company

Виталий Кличко с мамой

Особое внимание привлекает сама Надежда Ульяновна. В свои 76 лет она покорила элегантным молодым видом. Для светского выхода женщина выбрала платье и кардиган, а образ дополнила аккуратной укладкой, ожерельем и серьгами в темных оттенках.

В то же время сам Виталий Кличко традиционно неохотно говорит о личной жизни. После развода с Натальей Егоровой он остается холостым и ранее признавался, что из-за чрезвычайно насыщенного рабочего графика ему не хватает времени на новые отношения и на встречи с родными.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»

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