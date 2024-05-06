Виталий Кличко рассекретил, где учатся его дети и общается ли он с экс-женой

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об обучении детей и отношениях с экс-женой Наталией Егоровой.

Так, знаменитость призналась, что сыновья Максим-Александр и Егор-Даниэль и дочь Елизавета-Виктория проживают за границей и учатся в разных странах. Виталий отметил, что хоть и не видится с ними, однако со всеми общается по видеосвязи. К слову, со своей бывшей супругой Наталией мэр Киева также поддерживает связь.

"В последний раз общались с экс-женой несколько дней назад по телефону. Детей видел в последний раз до войны. Они родились и всю жизнь живут за границей. Сейчас учатся в разных странах. Младший – в США, старший – в Лондоне, дочь – в Нидерландах. Поэтому очень тяжело их собрать. Мы видимся по видеосвязи, но ни одна программа не может заменить ощущения, когда обнимаешь ребенка", - поделился Виталий в программе "Люкс ФМ".

Наталья Егорова с детьми от Виталия Кличко праздновала вместе Рождество 2024 / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Как признается политик, он искренне сожалеет, что во время стремительного развития карьеры не мог проводить много времени с детьми, как и сейчас из-за войны. И добавил, что все его обязанности в основном брала на себя экс-жена.

"Я стараюсь быть хорошим отцом, но откровенно, с детьми я провел не так много времени, как хотелось бы. Сначала спортивная карьера, сборы, соревнования, политика, которая занимает все время… Сейчас война. Поэтому, к сожалению, детям я уделяю не так много внимания, но их мама взяла на себя все обязанности, которые должен выполнять отец", - обьяснил Кличко.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко рассказала, чем занимается ее 25-летняя дочь Ульяна и где проживает.

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