Виталий Козловский довел до слез видео, где приносит присягу, прежде чем отправиться на фронт

Украинский певец Виталий Козловский, мобилизованный в ВСУ в июне, закончил военную подготовку и уже принял присягу.

На странице в Instagram исполнитель поделился видео, снятое во время принесения его присяги на полигоне. В видео Козловский предстает вместе со своими побратимами. Командир их вызывает по очереди и они один за другим обещают никогда не изменить Украине и украинскому народу.

Виталий Козловский показал, как принимал присягу

Также в видео Козловский показал, как перед тем как отправиться на фронт, его с побратимами благословил и окропил святой водой священник.

Как известно, в июне Виталий Козловский был мобилизован в ряды ВСУ. Все это время он проходил военную подготовку и показывал поклонникам в соцсети, как готовится защищать Украину от российских оккупантов. На днях Козловский закончил обучение. Он рассказал, что после присяги его ждет распределение, после чего он отправится на фронт.

Читайте также: