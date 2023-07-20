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Виталий Козловский довел до слез видео, где приносит присягу, прежде чем отправиться на фронт

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1549
Время на прочтение
1 мин
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Виталий Козловский довел до слез видео, где приносит присягу, прежде чем отправиться на фронт

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Артист поделился видео, в котором присягнул никогда не изменить украинскому народу.

Украинский певец Виталий Козловский, мобилизованный в ВСУ в июне, закончил военную подготовку и уже принял присягу.

На странице в Instagram исполнитель поделился видео, снятое во время принесения его присяги на полигоне. В видео Козловский предстает вместе со своими побратимами. Командир их вызывает по очереди и они один за другим обещают никогда не изменить Украине и украинскому народу.

Виталий Козловский показал, как принимал присягу

Виталий Козловский показал, как принимал присягу

Также в видео Козловский показал, как перед тем как отправиться на фронт, его с побратимами благословил и окропил святой водой священник.

Как известно, в июне Виталий Козловский был мобилизован в ряды ВСУ. Все это время он проходил военную подготовку и показывал поклонникам в соцсети, как готовится защищать Украину от российских оккупантов. На днях Козловский закончил обучение. Он рассказал, что после присяги его ждет распределение, после чего он отправится на фронт.

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Дата публикации
Просмотры
1549
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