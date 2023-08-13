Виталий Козловский испугал поклонников видео с фронта: "Слава Богу, что живы"

Защитник признался, что за последнее время испытал "большой спектр" эмоций.
Украинский певец Виталий Козловский, ныне служащий в Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж", испугал поклонников.
В сторис своей страницы в Instagram артист-защитник поделился коротким видео, снятым на фронте. В ролике Козловский едет в задней части машины, которую очень трясет. Глаза у Козловского грустные и уставшие. Виталий сообщил, что за последнее время испытал "большой спектр" эмоций и поблагодарил Бога за то, что они с побратимами остались живы. Что именно случилось, защитник не рассказал. Но судя по его тексту, они могли попасть под обстрел:
"За последнее время я пережил большой (мягко говоря) спектр эмоций… Слава Богу, что мы живы", – написал Козловский. Ролик военнослужащий сопроводил своей песней "Тихим дотиком".
Также в фотоблоге Козловский показался вместе с побратимами в блиндаже.
Напомним, ранее Виталий Козловский показал поклонникам своих "маленьких соседей" по блиндажу. Оказывается, на фронте вместе с артистом живут полевые мыши.
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