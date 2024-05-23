Виталий Козловский крестил двухмесячного сына и впервые показал его лицо

Таинство произошло в Михайловском Златоверхом монастыре.
Украинский певец Виталий Козловский крестил двухмесячного сына Оскара.
Обряд крещения состоялся в Киеве, а именно в Михайловском Златоверхом монастыре. Правда, радостной новостью поделился не сам артист, а священник Александр Баричко, который и крестил мальчика.
Церковнослужитель поделился фото из таинства. Он в своем Instagram опубликовал снимок, на котором был запечатлен с Виталием Козловским, его женой Юлией Бакуменко и их двухмесячным сыном Оскаром. Кстати, на фотографии можно разглядеть лицо мальчика.
Следует отметить, что профиль священника в Instagram закрыт. Однако изданию kp.ua удалось получить к нему доступ. Сам Виталий Козловский радостную новость пока не комментирует и не публикует фото.
"Новый воин церкви Крестовой. Дождался получить Оскара", – подписал кадр священник.
Отметим, что в этом году стало известно, что в личной жизни Виталия Козловского произошли кардинальные перемены. Он женился на своей пиарщице Юлии Бакуменко. В начале апреля стало известно, что у новоиспеченных супругов родился сын, которого они назвали Оскаром. В фотоблоге артист активно делится кадрами с женой и сыном. Недавно певец показал, как мальчик заметно подрос и танцует под его песню.
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