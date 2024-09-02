Виталий Козловский на архивном фото показал, как выглядел в первом классе

Маленькую будущую звезду совсем не узнать.
Сегодня, 2 сентября, большинство украинских школьников начали свою учебу в школах.
Свои школьные годы также упоминают и звезды. В первые дни осени они делятся архивными фото и милыми воспоминаниями. К своеобразному флешмобу ко Дню знаний присоединился и украинский певец Виталий Козловский.
В своем Instagram артист, который ныне находится в рядах ВСУ, показал архивную фотографию. На изображении маленький Козловский с цветами сидит за школьной партой в ожидании своих первых дней обучения. Кроме того, Виталий нашел еще одно фото, где он стоит посреди школьного двора вместе со своими одноклассниками.
Милые фото исполнитель подписал забавной фразой, которую школьники раньше часто слышали на уроках от учителей перед самостоятельными или контрольными работами: "Закрываем тетради, достаем двойные листочки".
Напомним, в День знаний актриса Наталка Денисенко показалась с мужем-воином Андреем Фединчиком. Вместе супруги во время отпуска возлюбленного звезды провели сына в первый класс частной школы и поделились своими впечатлениями.
Читайте також:
- Зірка "Спіймати Кайдаша" вийшла заміж та вперше показала свого чоловіка
- Камалія приголомшила, який вигляд мав її ексчоловік Мохаммад Захур в молодості з довгим волоссям
- Анна Кошмал відвела 6-річного сина до першого класу і розчулила кадрами зі святкової лінійки