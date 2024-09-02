Виталий Козловский на архивном фото показал, как выглядел в первом классе

Сегодня, 2 сентября, большинство украинских школьников начали свою учебу в школах.

Свои школьные годы также упоминают и звезды. В первые дни осени они делятся архивными фото и милыми воспоминаниями. К своеобразному флешмобу ко Дню знаний присоединился и украинский певец Виталий Козловский.

В своем Instagram артист, который ныне находится в рядах ВСУ, показал архивную фотографию. На изображении маленький Козловский с цветами сидит за школьной партой в ожидании своих первых дней обучения. Кроме того, Виталий нашел еще одно фото, где он стоит посреди школьного двора вместе со своими одноклассниками.

Виталий Козловский в первом классе / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Милые фото исполнитель подписал забавной фразой, которую школьники раньше часто слышали на уроках от учителей перед самостоятельными или контрольными работами: "Закрываем тетради, достаем двойные листочки".

Напомним, в День знаний актриса Наталка Денисенко показалась с мужем-воином Андреем Фединчиком. Вместе супруги во время отпуска возлюбленного звезды провели сына в первый класс частной школы и поделились своими впечатлениями.

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