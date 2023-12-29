Виталий Козловский на архивных фото появился с Могилевской и показал, каким был 20 лет назад

Украинский певец Виталий Козловский восхитил своих поклонников архивными фотографиями.

Таким образом, артист сообщил, что 20 лет назад он начал строить музыкальную карьеру. В частности, в своем Instagram он опубликовал фотографии с различных музыкальных событий начала 2000-х годов.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Ровно 20 лет назад начался мой музыкальный путь. И именно музыка занимала главную роль в моей жизни!", – рассказал Виталий.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

На фото улыбающийся Козловский изображен с длинными волосами. На одной из серии фотографий можно заметить Наталью Могилевскую, с которой они познакомились на съемках тогда еще популярного вокального шоу "Шанс".

Виталий Козловский с Натальей Могилевской / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

К слову, певец вспомнил и сегодняшние реалии. И отметил, что ему пришлось отказаться от любимой работы артиста и встать на защиту Украины.

"Сегодня я делаю совсем не то, что мне нравится. Я никогда этого не хотел и никогда не мог подумать, что так все обернется… Не только для меня, а для нас всех. Сейчас мои реалии – не творчество. А терпение, борьба и помощь. Спасибо судьбе за всех и за все. Верю в лучшее!", – отметил звезда.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Кроме того, в своем посте Виталий отметил очередной массированный обстрел Украины и выразил свои соболезнования пострадавшим.

"Родные люди, держимся! Сегодня безобразные позорные враги обстреляли Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одессу, Львов… Соболезнования всем, кто пострадал", – написал артист.

Напомним, сегодня, 29 декабря, произошла массированная ракетная атака по Украине. Звезды прокомментировали очередное преступление России против Украины.

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