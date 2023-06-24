Виталий Козловский на полигоне показал, как умело научился владеть оружием

Артист проходит активную военную подготовку.
Украинский певец Виталий Козловский показался на полигоне во время своей военной учебы.
Исполнитель поделился видео на своей странице в Instagram, в котором продемонстрировал, какими навыками уже успел овладеть во время своей подготовки.
Так, Козловский в военной форме и полном снаряжении показал, как умело собирает и заряжает автомат, а также стреляет из него. Кроме того, вместе с побратимами певец отработал оказание первой медицинской помощи при ранении на поле боя.
"Полигон — это возможность изучить оружие, научиться пользоваться им и полагаться на собратьев, чтобы не произошло", — написал Козловский.
Напомним, что в июне этого года певец рассказал, что получил повестку в военкомат. Сразу после этого Козловский прошел специальную медицинскую подготовку и отправился на военные учения, ведь не имеет соответствующей специальности.
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