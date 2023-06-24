Виталий Козловский на полигоне показал, как умело научился владеть оружием

Украинский певец Виталий Козловский показался на полигоне во время своей военной учебы.

Исполнитель поделился видео на своей странице в Instagram, в котором продемонстрировал, какими навыками уже успел овладеть во время своей подготовки.

Так, Козловский в военной форме и полном снаряжении показал, как умело собирает и заряжает автомат, а также стреляет из него. Кроме того, вместе с побратимами певец отработал оказание первой медицинской помощи при ранении на поле боя.

"Полигон — это возможность изучить оружие, научиться пользоваться им и полагаться на собратьев, чтобы не произошло", — написал Козловский.

Напомним, что в июне этого года певец рассказал, что получил повестку в военкомат. Сразу после этого Козловский прошел специальную медицинскую подготовку и отправился на военные учения, ведь не имеет соответствующей специальности.

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