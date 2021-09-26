Виталий Козловский назвал причину смерти отца: "С легких остались кусочки"

Мужчина никогда вовремя не говорил сыну о своих болезнях.

Известный певец Виталий Козловский недавно потерял отца.

Мужчина скончался на 75 году жизни. В программе "Світське життя" исполнитель назвал причину смерти родного человека.

"Профессиональная болезнь, у него была проблема с легкими, он всю жизнь курил. Поэтому, люди, не курите, пожалуйста, это очень вредит здоровью. У него с легких остались кусочки. Позвонила его сестра и сказала, что он не крещен и я в последний момент окрестил папу, это происходило в палате реанимации, через некоторое время папы не стало", — рассказал артист.

Виталий Козловский с отцом / instagram.com/vkozlovskiy

Также Виталий добавил, что папа никогда вовремя не говорил сыну о своих болезнях.

"На этот раз произошло то, что происходило всегда — он довел себя до крайности и когда я по голосу узнал, что что-то не так, мы по телефону с ним говорили, я предложил ехать сразу в больницу. Он попросил подождать до следующего дня, если лучше не станет, то тогда в больницу. Мне очень жаль, что он еще немножко не пожил, потому что он жил последний год в большом счастье, он восстановил веру в себя, веру в женщин, в любовь и мне просто хотелось, чтобы он еще для себя, не для меня, не для кого-то, а для себя еще пожил", — поделился исполнитель.

Виталий Козловский с отцом / instagram.com/vkozlovskiy

Козловский также добавил, что ему очень жаль, что папа не был на его свадьбе и не видел внуков. Эта мысль достаточно долго не давала ему покоя. Впрочем, оправиться от горя ему помогла работа.

"Наверное, если бы работы не было, я бы сошел с ума, я бы себя накручивал разными мыслями. И как-то работы появилось настолько много, что я сам этого не ожидал и концерты меня спасли. Концерты — это как лекарство", — добавил звезда.

Как Виталий Козловский справляется с потерей отца

Напомним, ранее Виталий Козловский растрогал обращением к покойном отце. Артист написал стихотворение.

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