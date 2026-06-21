Виталий Козловский нежно обнял подросшего двухлетнего сына и показал редкие фото своей красивой жены

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

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Пока большинство звезд продолжают отмечать День отца в соцсетях, украинский певец Виталий Козловский решил поделиться личными моментами из своей жизни.

Артист опубликовал серию душевных фотографий с семейного отпуска в Схиднице. На снимках певец проводит время со своим маленьким сыном Оскаром, играет с ним в футбол, учит плавать и открывает для него мир. Особое внимание поклонников привлекли и редкие фото с женой Юлией Бакуменко, которая обычно остается за кадром. Атмосфера семейного уюта не оставила подписчиков равнодушными.

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

«Папа — первое слово Оскара. Самое почетное и самое важное из моих званий. Я так благодарен Вселенной за это. Благодарен любимой за сыночка», — трогательно написал артист.

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Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

Публикация мгновенно собрала сотни теплых отзывов. Поклонники не скрывали восхищения ни семьей певца, ни его отношением к отцовству. Многие обратили внимание и на маленького Оскара, который всё чаще становится главным героем семейных снимков. К поздравлениям присоединились и друзья семьи.

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

«Наши любимицы!» — прокомментировала этот пост актриса Ольга Сумская.

«С Днём отца, наш самый дорогой. Мы тебя очень любим!» — обратилась к мужу Юлия Бакуменко.

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, недавно двухлетний сын Виталия Козловского произнес фразу о «шахидах», которая разрывает сердце каждого украинца.

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