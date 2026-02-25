Виталий Козловский нежно поздравил сына с 2-летием и рассекретил оригинальный подарок ему

Виталий Козловский с женой и сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский нежно поздравил с днем рождения сына от жены Юлии Бакуменко.

25 февраля Оскар празднует день рождения. Мальчику исполняется уже два года. Виталий Козловский поздравил сына с праздником. В частности, он опубликовал множество фотографий с мальчиком. Кадры были как архивные, так и свежие, поэтому, можно разглядеть, как менялся Оскар.

Виталий Козловский с женой и сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

"Сыночек, мой маленький мальчик. Мы так счастливы, что ты появился у нас. Ты учишь меня жизни: принимать правильные решения, делать что-либо с любовью. Ты - моя мотивация и мой ежедневный "пендель", - делится артист.

Сын Виталия Козловского / © instagram.com/vkozlovsky_music

Также Виталий Козловский показал, как поздравлял Оскара. Певец подготовил для сынишки праздничный тортик. Оскар в колпаке именинника задувал свечу в виде цифры два. Кроме того, исполнитель рассекретил, какой подарок он получил. Виталий Козловский и его жена подготовили мальчику сюрприз в виде собачки, правда, хоть и игрушечной, но у нее есть в настройках более 150 реакций.

"Я знаю, что ты особенный, горжусь тобой и буду делать все, чтобы ты гордился мной!" - отметил артист.

Сын Виталия Козловского / © instagram.com/vkozlovsky_music

Конечно же, Виталий Козловский обратился и к жене. Певец поблагодарил возлюбленную за сына и за любовь и заботу, которой та наделяет Оскара.

"Дорогая моя, любимая, спасибо тебе, что наделяешь нашего сына силой безграничной любви! Спасибо нашим бабушкам за заботу и ежедневную поддержку! Ценим. Оскар, с днем рождения", - подытожил певец.

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, недавно Виталий Козловский заинтриговал рождением у него дочери. Артист признался, что обязательно станет отцом во второй раз.