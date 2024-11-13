Виталий Козловский очаровал редкими фото с женой и 8-месячным сыном-копией

Украинский певец Виталий Козловский порадовал редкими семейными фотографиями.

В своем Instagram артист поделился снимками с женой, пиарщицей Юлией Бакуменко, и 8-месячным сыном-копией Оскаром, которому уже 25 ноября исполнится девять месяцев.

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

В частности, семейство недавно снялось в осеннем фотосете, но до сих пор продолжает делиться кадрами. Виталий Козловский и его избранница позировали перед объективом фотокамеры почти в family look – джинсах и черной кожаной куртке. Тем временем Оскара супруги одели в белый комбинезон и шапочку.

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

В общем, семейство устроило осенний фотосет среди деревьев, которые еще не успели сбросить свой желтый окрас. Кроме того, пара поймала последние теплые солнечные лучи, поэтому снимки были довольно яркими и насыщенными.

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, недавно певица Джамала радовала редкими семейными фото. Артистка показалась сразу с тремя заметно подросшими сыновьями.

Читайте также: