Виталий Козловский очаровал редкими фото с женой и 8-месячным сыном-копией

Артист поделился кадрами из осеннего фотосета.
Украинский певец Виталий Козловский порадовал редкими семейными фотографиями.
В своем Instagram артист поделился снимками с женой, пиарщицей Юлией Бакуменко, и 8-месячным сыном-копией Оскаром, которому уже 25 ноября исполнится девять месяцев.
В частности, семейство недавно снялось в осеннем фотосете, но до сих пор продолжает делиться кадрами. Виталий Козловский и его избранница позировали перед объективом фотокамеры почти в family look – джинсах и черной кожаной куртке. Тем временем Оскара супруги одели в белый комбинезон и шапочку.
В общем, семейство устроило осенний фотосет среди деревьев, которые еще не успели сбросить свой желтый окрас. Кроме того, пара поймала последние теплые солнечные лучи, поэтому снимки были довольно яркими и насыщенными.
Напомним, недавно певица Джамала радовала редкими семейными фото. Артистка показалась сразу с тремя заметно подросшими сыновьями.
Читайте также:
- Максим Галкин ошеломил, как его дети от 75-летней Пугачевой заметно подросли и изменились
- Надя Дорофеева с мужем неожиданно встретилась на одном из мероприятий с Дантесом и его девушкой
- Хью Джекман в браке изменял жене с известной актрисой: в Сети появились доказательства