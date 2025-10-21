- Дата публикации
Виталий Козловский откровенно признался, ревнует ли его жена к поклонницам: "Рассказываю все"
Исполнитель поделился деталями личной жизни.
Украинский певец Виталий Козловский переживает настоящее творческое возрождение - после многолетней борьбы он наконец-то вернул права на собственные хиты.
Артист откровенно рассказал о главной поддержке в своей жизни — жене Юлии, которая стала для него не только возлюбленной, но и надежным партнером в работе. Несмотря на то, что довольно часто мысли исполнителя о работе, он все равно выделяет время для родных.
"Двадцать четыре часа в сутки все разговоры о работе. Ну, конечно, мы говорим о нашем сыне. Но это такое объединение души. Я желаю каждому найти внутренний баланс семьи, работы и покоя", — поделился Козловский в шоу "Ближе к звездам".
По словам певца, именно жена отвечает за организационные моменты его выступлений и помогает с концертами. Несмотря на это, в отношениях пары царит полное доверие — без ревности и контроля.
"Да она знает меня как облупленного. Мне нечего скрывать. Моя жена самая мудрая в мире. Она не из тех, кто проверяет телефоны. Я сам прихожу и рассказываю все", — признался артист.
Виталий добавил, что семья для него - это главный источник вдохновения, силы и желания творить. Именно рядом с близкими он чувствует себя по-настоящему счастливым и уверенным в себе.
Напомним, недавно Виталий Козловский признался, как решил финансовый конфликт с продюсером Игорем Кондратюком. Исполнитель рассказал, готов ли снова сотрудничать с продюсерами.