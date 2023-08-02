Виталий Козловский отправился на передовую и показал фото из машины с амуницией

Украинский певец Виталий Козловский, похоже, отправился на передовую.

По крайней мере, на такие мнения поклонников артиста натолкнули новые фотографии, которыми он поделился на странице в Instagram. На фото Козловский изображен в военной форме в бусе. Авто куда-то следует, впрочем куда именно, Козловский не уточнил.

Виталий сделал селфи на фоне военной амуниции. На снимке присутствуют военные рюкзаки, виднеются автоматы. Под снимком исполнитель поблагодарил украинцев, что они поддерживают военных:

"Спасибо всем людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам", – написал Козловский.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Как известно, в середине июня Виталий Козловский получил повестку. Затем артиста отправили на полигон на военные учения, откуда он делился фото и видео, как проходит подготовку. Неделю назад исполнитель растрогал фанов до слез видео, где приносит присягу. Как ранее рассказывал Козловский, что после присяги его ждет распределение, после чего он отправится на фронт.

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