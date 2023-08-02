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Виталий Козловский отправился на передовую и показал фото из машины с амуницией

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2279
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Виталий Козловский отправился на передовую и показал фото из машины с амуницией

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Артист поблагодарил украинцев за поддержку наших защитников.

Украинский певец Виталий Козловский, похоже, отправился на передовую.

По крайней мере, на такие мнения поклонников артиста натолкнули новые фотографии, которыми он поделился на странице в Instagram. На фото Козловский изображен в военной форме в бусе. Авто куда-то следует, впрочем куда именно, Козловский не уточнил.

Виталий сделал селфи на фоне военной амуниции. На снимке присутствуют военные рюкзаки, виднеются автоматы. Под снимком исполнитель поблагодарил украинцев, что они поддерживают военных:

"Спасибо всем людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам", – написал Козловский.

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music
Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Как известно, в середине июня Виталий Козловский получил повестку. Затем артиста отправили на полигон на военные учения, откуда он делился фото и видео, как проходит подготовку. Неделю назад исполнитель растрогал фанов до слез видео, где приносит присягу. Как ранее рассказывал Козловский, что после присяги его ждет распределение, после чего он отправится на фронт.

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Дата публикации
Просмотры
2279
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