Виталий Козловский ответил, как отреагировал на орден от Зеленского: "Нам за это деньги дадут?"

Певец Виталий Козловский рассказал, как узнал об ордене от Зеленского и какая у него была реакция на почетную награду.

По случаю Дня Независимости Украины президент Владимир Зеленский наградил орденами звезд шоу-бизнеса, среди них был и певец Виталий Козловский.

Но после этой новости среди пользователей Сети поднялся шквал критики. Как признался Козловский, негативные комментарии он не читает. Исполнитель признался, что и сам был в шоке, когда узнал о награждении. Первой его реакцией был вопрос к менеджеру, дадут ли ему за это деньги.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

"Мой первый вопрос был: "Нам за это деньги дадут?". Она говорит: "Нет, только медаль". Я спросил за деньги, не потому, что я так меркантилен, а потому, что я ничего сейчас не зарабатываю. Только езжу. Я сейчас делаю свое дело как художник, который пишет свои картины. Не для продажи", — признался Козловский в интервью "Люкс ФМ".

В общем, сейчас певец активно занимается волонтерством. Недавно на благотворительном концерте в Лос-Анджелесе с фондом Ukraine United Association артисту удалось собрать 1,3 млн. гривен. Эти средства уже потратили на помощь тяжелораненым украинским защитникам. В частности, на собранные деньги приобрели пять вакуумных аппаратов для заживления ран. Приборы уже помогают лечить бойцов в украинских больницах, в частности Киева и Полтавы.

Виталий Козловский / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно Виталий Козловский выступил в киевском метрополитене на станции "Майдан Незалежности". После концерта 4-летняя девочка из Мариуполя вручила исполнителю трогательный подарок.

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