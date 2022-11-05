Виталий Козловский ответил, почему в 2018 году выступал в Москве

Украинский певец Виталий Козловский прокомментировал, почему четыре года назад 9 мая выступил в Москве.

По словам музыканта, он туда ездил один раз, однако певца до сих пор за это упрекают. Козловский понимает, почему об этом ему напоминают. Виталий добавил, что уже ничего изменить не может, но сейчас он совсем другой человек.

"Однажды съездил – и мне прилетело. Когда это мне сегодня прилетает, я воспринимаю это без негатива. Я думаю: "Ну да, было такое". Не знаю, сколько оно мне еще будет прилетать. Может, на протяжении всей моей жизни мне это будут вспоминать?! Может! Не знаю. Но я знаю точно, что сегодня я совсем другой человек. А то, что было – это было, это невозможно вычеркнуть", — прокомментировал Козловский в интервью Новости.LIVE.

Виталий Козловский

Как объяснил музыкант, он тогда был бессознательным. Артисту казалось, что музыка вне политики. Сейчас же он осознал свой поступок и понимает, что допустил ошибку, согласившись на выступление в России.

"Я был бессознательным тогда. Я пел и мне казалось, что творчество вне политики и нет предела. Сегодня я понимаю, что творчество – это отражение какой-то политики так же. Творчество так же несет в себе какую-то позицию. Сегодня это именно так для меня выглядит", — добавил артист.

Напомним, что недавно Виталий Козловский выпустил новую лирическую песню. Музыкант посвятил композицию защитникам Мариуполя – героям "Азовстали".

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