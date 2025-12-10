ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

Виталий Козловский перепел хит 18-летней давности "Загадай" и очаровал новым звучанием

Артист представил обновленную версию своей старой композиции.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Виталий Козловский

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский перепел свой хит 18-летней давности и очаровал новым звучанием.

В этом году начался новый творческий этап в карьере исполнителя. Артист вернул "золотой фонд" и дает новое дыхание любимым песням. Слушатели уже услышали обновленные композиции "Небо плаче грозами", "Знаєш" и "Піна Колада". Сейчас же настала очередь чувственного трека "Загадай".

Виталий Козловский перепел композицию по-новому. Трек "Загадай" стал особым подарком поклонникам артиста по случаю рождественских и новогодних праздников. Во времена, когда хочется хотя бы капли чуда и магии, эта песня дарит ощущение уюта, возвращает теплые детские воспоминания и напоминает о маленьких мечтах, которые живут внутри каждого.

"Это песня, в которой есть предчувствие праздника, осуществления загаданных желаний — всего того, чего нам так не хватает сейчас. Именно поэтому я решил подарить ей второе дыхание", — подчеркнул артист.

Напомним, недавно группа "Антитела" порадовала поклонников новинкой. Лидер коллектива Тарас Тополя в песне "Відколи" спел о чувствах.

Дата публикации
Количество просмотров
112
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie