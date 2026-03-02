Виталий Козловский перевел хит "Шекспир" на украинский и впервые исполнил его вживую

Виталий Козловский

Реклама

Украинский певец Виталий Козловский перевел хит "Шекспир" на украинский и впервые спел его вживую.

Артист 1 марта отыграл концерт в Киеве во Дворце "Украина". Выступление исполнителя было наполнено приятными сюрпризами. После ошеломляющего успеха хита "Пинаколада", который Виталий Козловский перевел на украинский, поклонники гадали, какой следующей композицией порадует артист.

И вот, наконец-то певец представил украиноязычную версию песни "Шекспир". Исполнитель впервые исполнил ее вживую во время своего концерта. Теперь строки звучат так: "Шекспір писав би не про нас. І більше я не твій герой. Але для тебе у цей час. Я той! Я той!".

Реклама

Дата публикации 09:47, 02.03.26 Количество просмотров 26 Виталий Козловский спел свой хит "Шекспир" на украинском

Отметим, весной 2025 года Виталий Козловский представил хит "Пинаколада" на украинском. Этот трек из старого репертуара артиста. Он смог его исполнять, поскольку выплатил бывшему продюсеру Игорю Кондратюку долг, а также выкупил права на композиции.

Напомним, недавно Виталий Козловский праздновал день рождения сына. Маленькому Оскару исполнилось два годика. Артист показывал, как поздравлял мальчика и какой оригинальный подарок ему сделал.