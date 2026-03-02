ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

Виталий Козловский перевел хит "Шекспир" на украинский и впервые исполнил его вживую

Артист на своем концерте сделал фанатам приятный подарок.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Виталий Козловский

Виталий Козловский

Украинский певец Виталий Козловский перевел хит "Шекспир" на украинский и впервые спел его вживую.

Артист 1 марта отыграл концерт в Киеве во Дворце "Украина". Выступление исполнителя было наполнено приятными сюрпризами. После ошеломляющего успеха хита "Пинаколада", который Виталий Козловский перевел на украинский, поклонники гадали, какой следующей композицией порадует артист.

И вот, наконец-то певец представил украиноязычную версию песни "Шекспир". Исполнитель впервые исполнил ее вживую во время своего концерта. Теперь строки звучат так: "Шекспір писав би не про нас. І більше я не твій герой. Але для тебе у цей час. Я той! Я той!".

Отметим, весной 2025 года Виталий Козловский представил хит "Пинаколада" на украинском. Этот трек из старого репертуара артиста. Он смог его исполнять, поскольку выплатил бывшему продюсеру Игорю Кондратюку долг, а также выкупил права на композиции.

Напомним, недавно Виталий Козловский праздновал день рождения сына. Маленькому Оскару исполнилось два годика. Артист показывал, как поздравлял мальчика и какой оригинальный подарок ему сделал.

Дата публикации
Количество просмотров
146
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie