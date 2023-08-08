Виталий Козловский поделился первыми фото с передовой и показал, как спит в блиндаже

Украинский певец Виталий Козловский, недавно вступивший в ряды Вооруженных сил, показался на передовой.

Исполнитель вышел на связь с поклонниками в своих Instagram-stories. Козловский поделился кадрами с боевых позиций и показал, как прячется в блиндаже вместе с собратьями. Военные обустроили под землей надежное укрытие с помощью брезента и древесины.

Виталий не упустил случая пошутить и отметил, что все условия его концертного райдера были соблюдены.

"Все по райдеру", — в шутку написал Козловский.

Виталий Козловский на фронте / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Также исполнитель поделился с фанами селфи из блиндажа и показал, как выглядит во время службы в армии. У Козловского уже отросла борода, на лице были следы грязи, но он все равно улыбался на камеру. Фотографию артист оставил без подписи, а оставил эмоджи с улыбкой.

Виталий Козловский на фронте / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Как известно, Козловский получил повестку в середине июня и без колебаний отправился в военкомат. Певец сразу заявил о том, что готов стать на защиту Украины и взять в руки оружие.

Уже через короткое время певец отправился на военный полигон, где вместе с собратьями проходил боевую подготовку. Виталий делился фотографиями и видео со своими учениями и показывал, как учился обращаться с оружием. Через месяц обучения певец поделился видео, где приносит присягу, которым довел до слез своих поклонников.

Несколько дней назад Козловский отправился на передовые позиции — артист показался в машине с амуницией и поблагодарил всех за поддержку.

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