Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
206
Время на прочтение
1 мин

Виталий Козловский подстриг годовалого сына и показал результат: фото до и после

Подросший Оскар пришел на стрижку в парикмахерскую.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Виталий Козловский с семьей

Виталий Козловский с семьей / © instagram.com/yuliabakumenko

Украинский певец Виталий Козловский впервые за долгое время показал своего сына Оскара.

В фотоблоге артист после возвращения с гастролей рассказал об изменениях имиджа маленькому сыночку. В частности, показал его в детском кресле парикмахерской и как происходил процесс стрижки. Маленький Оскар спокойно все выдержал и звездный отец поделился с фанами результатом. На кадрах заметно, что теперь длина волос мальчика несколько изменилась.

"Подстригли сыночка", — написал артист.

Сын Виталия Козловского / © instagram.com/vkozlovskiy

Сын Виталия Козловского / © instagram.com/vkozlovskiy

Сын Виталия Козловского / © instagram.com/vkozlovskiy

Сын Виталия Козловского / © instagram.com/vkozlovskiy

Отметим, Виталий Козловский воспитывает сына с женой Юлией. Мальчик осчастливил родителей своим появлением на свет в конце февраля 2024 года. Имя для него выбирал именно звездный папа.

Напомним, недавно пиарщица Юла, которая крестила сына Козловского Оскара, сделала заявление о разрыве сотрудничества с кумом. Она объяснила, как в дальнейшем сложатся их родственные связи и был ли конфликт.

