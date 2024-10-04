Виталий Козловский показал архивное фото с родителями и как выглядел в детстве

Украинский певец Виталий Козловский поделился редким семейным снимком.

В частности, в своем фотоблоге исполнитель опубликовал архивное фото с родителями, где предстает еще младенцем. В то же время Виталий вспомнил свое детство и собственные хобби, которые он всегда выбирал сам без родителей. Так, артист сравнил собственные детские годы и сына Оскара. И опираясь на свой опыт, Козловский отметил, что еще с детства будет давать малышу множество возможностей, чтобы он постоянно развивался. И уже сейчас звезда с женой записали Оскара на плавание с тренером.

Виталий Козловский с родителями / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Когда я был таким как на фото, даже речи не было о каком-то спорте. Начал ходить и искать себе разные кружки уже в школе. Меня не водили за руку. Находил сам, приходил к родителям: "Буду заниматься" — "Занимайся". Поэтому для себя решил, что с самого маленького возраста хочу дать сыну максимум возможностей, а он уже подрастет и выберет, что ему будет интересно. Поэтому уже с трех месяцев Оскар плавает", — поделился певец.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Напомним, недавно Виталий Козловский рассекретил, в какую бригаду его перевели, и рассказал о новых обязанностях.

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