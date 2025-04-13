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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
99
Время на прочтение
1 мин

Виталий Козловский показал фото с покойным отцом и довел до слез чувственным обращением к нему

Родному человеку артиста могло бы исполниться 78 лет.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Виталий Козловский с покойным отцом

Виталий Козловский с покойным отцом / © instagram.com/vkozlovskiy

Украинский певец и военнослужащий Виталий Козловский показал фото с покойным отцом и растрогал обращением к нему.

Артист почтил память Виталия Сергеевича. Дело в том, что 12 апреля родному человеку исполнителя могло бы исполниться 78 лет. Поэтому артист опубликовал их архивные фото. Также Виталий Козловский оставил чувственное обращение к отцу, от которого, как делились пользователи, на глазах появляются слезы.

Виталий Козловский с покойным отцом / © instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с покойным отцом / © instagram.com/vkozlovskiy

Певец поделился, что чувствует помощь папы, благодаря которой он одолевает все трудности. Также, по словам артиста, любовь родного человека позволяет верить в лучшее. Козловский отметил, что сейчас папа гордился бы своим внуком и радовался за сына.

Виталий Козловский с покойным отцом / © instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский с покойным отцом / © instagram.com/vkozlovskiy

“Папа, тебе сегодня 78! Уже четыре года без тебя… Так хотелось бы обнять тебя. Знаю, что ты гордился бы своим внуком и радовался за своего сына. Спасибо, что помогаешь мне оттуда преодолевать здесь трудности. Я чувствую твою любовь и она мне помогает верить в лучшее”, — чувственно обратился к отцу артист.

Виталий Козловский с покойным отцом / © instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский с покойным отцом / © instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, недавно Виталий Козловский впервые за длительное время показал своего сына. Годовалый Оскар уже заметно подрос и изменился.

Дата публикации
Количество просмотров
99
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