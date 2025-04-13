Виталий Козловский показал фото с покойным отцом и довел до слез чувственным обращением к нему

Виталий Козловский с покойным отцом / © instagram.com/vkozlovskiy

Реклама

Украинский певец и военнослужащий Виталий Козловский показал фото с покойным отцом и растрогал обращением к нему.

Артист почтил память Виталия Сергеевича. Дело в том, что 12 апреля родному человеку исполнителя могло бы исполниться 78 лет. Поэтому артист опубликовал их архивные фото. Также Виталий Козловский оставил чувственное обращение к отцу, от которого, как делились пользователи, на глазах появляются слезы.

Виталий Козловский с покойным отцом / © instagram.com/vkozlovskiy

Певец поделился, что чувствует помощь папы, благодаря которой он одолевает все трудности. Также, по словам артиста, любовь родного человека позволяет верить в лучшее. Козловский отметил, что сейчас папа гордился бы своим внуком и радовался за сына.

Реклама

Виталий Козловский с покойным отцом / © instagram.com/vkozlovskiy

“Папа, тебе сегодня 78! Уже четыре года без тебя… Так хотелось бы обнять тебя. Знаю, что ты гордился бы своим внуком и радовался за своего сына. Спасибо, что помогаешь мне оттуда преодолевать здесь трудности. Я чувствую твою любовь и она мне помогает верить в лучшее”, — чувственно обратился к отцу артист.

Виталий Козловский с покойным отцом / © instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, недавно Виталий Козловский впервые за длительное время показал своего сына. Годовалый Оскар уже заметно подрос и изменился.