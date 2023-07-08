Виталий Козловский показал новое видео с учений, где они с побратимами выкрикивают лозунги

Украинский певец Виталий Козловский, в середине июня получивший повестку, уже две недели проходит военные учения.

Периодически исполнитель рассказывает поклонникам в Instagram, как проходит его подготовка. На этот раз артист показал, как они с побратимами во время построения выкрикивали украинские лозунги.

Также Козловский записал обращение к поклонникам, в котором тоже произнес мощные слова:

"Привет друзья. Учения продолжаются. И я хочу сказать, что: Крым – Украина, рашистам – глина, птн – х*йло, победа за нами!" – сказал в видео Козловский.

В свою очередь, поклонники признались, что очень гордятся своим кумиром: "Гордость до слез! За мужество всех защитников", "Горжусь! Молюсь! Обнимаю, родной", "Было очень интересно наблюдать за вашим творческим ростом! Но сейчас вы еще больший пример и вдохновение для молодого поколения украинцев!", "Казак".

Напомним, ранее Виталий Козловский показал, как ему побратимы побрили бороду и подстригли волосы. Артист прокомментировал, что на службе свои правила и порядки, а он обязан их соблюдать.

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