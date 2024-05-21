Виталий Козловский показал подросшего двухмесячного сына и удивил, как он танцует под его песню

Украинский певец Виталий Козловский все чаще делится контентом со своим сыном Оскаром.

Артист в Instagram признался, что с появлением мальчика на свет в его жизни изменились приоритеты и смыслы. Также музыкант опубликовал фото с двухмесячным Оскаром, на котором он нежно целовал его ручку. На снимке можно заметить, что сын певца уже заметно подрос.

"Приоритеты и смыслы в жизни изменились. И чувство жизни тоже…", — поделился артист.

Виталий Козловский с сыном / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Кроме того, Виталий Козловский поделился, что двухмесячный сынишка уже успел оценить его творчество. Оказывается, Оскару нравится песня отца — "Мала, танцюй". Более того, исполнитель удивил, что сынишка даже танцует под нее. Музыкант запланировал выпускать следующие треки более веселыми. Виталий Козловский поинтересовался у фанатов, стоит ли попробовать поэкспериментировать с творчеством.

"Оскару нравится песня "Мала, танцюй". Он даже лежа пытается танцевать. Это так утешает и наполняет душу. Следовательно, следующие треки должны быть танцевальными и, пожалуй, не важно — грустные или веселые! Или нет?" – поинтересовался артист.

Сын Виталия Козловского / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, ранее Виталий Козловский делился трогательными кадрами с женой и сыном. Артист мило поздравлял свою возлюбленную с Днем матери.

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