Виталий Козловский показал подросшего сына-копию и чувственно поздравил его с первым днем рождения

В семье украинского певца Виталия Козловского и его жены Юлии Бакуменко особенный праздник. Сын исполнителя празднует свой первый день рождения.

25 февраля Оскару исполняется ровно годик. Конечно, по случаю особенной даты Виталий Козловский опубликовал праздничный пост в Instagram. В частности, исполнитель продемонстрировал, как Оскар за год заметно подрос и изменился. Кстати, тем временем пользователи не перестают писать, что сынишка – просто копия звездного отца.

Также Виталий Козловский поделился, что появление на свет сына навсегда изменило его жизнь. Если раньше исполнитель был убежден, что родители должны быть для детей учителем и наставником, то сейчас его мнение изменилось. Артист говорит, что Оскар очень его мотивирует достигать большего, рассуждать о поступках и не забывать об ответственности.

"25 февраля 2024 года жизнь изменилась навсегда, потому что в ней появилось большое счастье – наш Оскар. Я всегда думал, что когда появляется ребенок, ты должен стать для него учителем и наставником. А оказалось все наоборот… Сын! Ты еще совсем маленький, но именно ты нас учишь жизни: мотивируешь двигаться вперед, не останавливаться и стремиться к большему. Думать о своих поступках и об ответственности за них, потому что решения, которые мы принимаем сегодня – это твое будущее. Все, что мы делаем - это то, с чего ты будешь брать пример", - говорит артист.

Также сын научил Виталия Козловского заботиться о себе и научиться ценить, ведь именно он является опорой для маленького Оскара. Кроме того, теперь исполнитель правильно расставляет приоритеты, строит планы на будущее и умеет быть ответственным взрослым и одновременно ребенком. Артист говорит, что все это для того, чтобы Оскар рос счастливым.

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Заботиться о себе и ценить себя, потому что родители – это твоя каменная стена и опора, это те, кто всегда за тебя и очень много в твоей жизни зависит от нас, нашего здоровья и наших возможностей. Расставлять приоритеты, строить планы, быть ответственными взрослыми, которые мгновенно становятся детьми, готовыми к любым приключениям и играм вместе с тобой! Расти, наш птенчик! Будем вместе открывать этот мир! Мы всегда рядом!" – добавил артист.

Напомним, что недавно бизнесвумен Алла Барановская по случаю дня рождения сына от скандального Николая Тищенко показывала его редкие фото. Также знаменитость рассекретила, как отметила 8-летие Давида.

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