Виталий Козловский показал себя 18-летним с длинными волосами: "Не знал, что меня ждет"

Украинский певец Виталий Козловский порадовал поклонников архивным контентом.

В своем Instagram артист опубликовал фото, на котором показал себя 18-летним. На снимке молодой исполнитель изображен с длинными волосами. Рядом с ним позировала дизайнер Ирина Джус, которую просто не узнать.

Кстати, архивный кадр был сделан 20 лет назад. Певец тогда только начинал свой творческий путь и не знал, что его ждет в будущем. Тем не менее, Козловский в 2003 году уже был очень популярен, ведь успел принять участие в музыкальных проектах "Караоке на Майдане" и "Шанс".

Виталий Козловский и Ирина Джус / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"20 лет назад! Тогда я еще не знал, что меня ждет впереди", — подписал фотографию исполнитель.

Отметим, что Виталий Козловский служит в рядах ВСУ и защищает Украину от российских оккупантов. Раньше артист служил на востоке, а сейчас же в Киеве. Кстати, на днях певец признался, как относится к концертам и весельям гражданских во время войны.

Читайте также: