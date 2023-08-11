Виталий Козловский показал свой блиндаж и маленьких соседей, живущих с ним на передовой

Артист показывает поклонникам, как живет и что делает на фронте.

Украинский певец, а ныне военнослужащий Виталий Козловский, продолжает делиться с поклонниками фото и видео с фронта.

В этот раз артист-защитник поделился коротким видео из блиндажа, в котором живет на передовой. В сторис своей страницы в Instagram Козловский разместил ролик, снятый в его блиндаже.

В видео Козловский также показал "маленьких соседей", проживающих с ним в блиндаже. Речь идет о полевых мышах, поселившихся в блиндажах наших защитников.

Виталий Козловский поделился новым видео с передовой и показал соседей в блиндаже

Отметим, что в начале лета этого года Виталия Козловского мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины и сейчас он служит в Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж". Артист по возможности делится с фанами фото и видео с передовой.

Так, недавно мы писали о том, что Виталий Козловский поделился печальным фото с фронта, где вымазан землей, с побитыми руками и сигаретой. Артист честно признался, что не о такой жизни он мечтал, но "сейчас по-другому не может".

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