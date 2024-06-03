Виталий Козловский показал свою маму-красотку на свежем фото

Украинский певец Виталий Козловский порадовал поклонников семейным контентом.

Так, мама певца Татьяна Николаевна довольно редко появляется в фотоблоге звездного сына. Впрочем, сейчас Виталий сделал исключение и поделился, как они проводят время вместе. На изображении родной человек исполнителя предстает в полосатой фиолетовой футболке и черных брюках. Дополняет ее образ сумка. Вероятно, вся семья вышла на вечернюю прогулку в парк, ведь на фото виднеется часть пеленки трехмесячного сына Виталия. Скорее всего бабушка наслаждалась закатом в компании самых родных с внуком Оскаром.

Мама Виталия Козловского / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Мама", - подписал фотографию Козловский и добавил смайлик в форме сердечка.

Отметим, что несколько месяцев назад артист также вспоминал своего покойного отца Виталия Сергеевича. Певец почтил его память и показал редкие фото с празднования последнего 74-го дня рождения папы.

Напомним, недавно Виталий Козловский сделал милое фото с женой Юлией и удивил, как быстро подрос его сын. Также счастливые родители показали символические парные украшения, посвященные их семье.

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