Виталий Козловский показал свою маму-красотку на свежем фото

Артист вышел с мамой на прогулку.
Украинский певец Виталий Козловский порадовал поклонников семейным контентом.
Так, мама певца Татьяна Николаевна довольно редко появляется в фотоблоге звездного сына. Впрочем, сейчас Виталий сделал исключение и поделился, как они проводят время вместе. На изображении родной человек исполнителя предстает в полосатой фиолетовой футболке и черных брюках. Дополняет ее образ сумка. Вероятно, вся семья вышла на вечернюю прогулку в парк, ведь на фото виднеется часть пеленки трехмесячного сына Виталия. Скорее всего бабушка наслаждалась закатом в компании самых родных с внуком Оскаром.
"Мама", - подписал фотографию Козловский и добавил смайлик в форме сердечка.
Отметим, что несколько месяцев назад артист также вспоминал своего покойного отца Виталия Сергеевича. Певец почтил его память и показал редкие фото с празднования последнего 74-го дня рождения папы.
Напомним, недавно Виталий Козловский сделал милое фото с женой Юлией и удивил, как быстро подрос его сын. Также счастливые родители показали символические парные украшения, посвященные их семье.
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