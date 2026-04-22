Виталий Козловский показал свою сестру-красавицу и трогательно назвал ее "второй мамой"

Виталий Козловский

Реклама

Украинский певец Виталий Козловский поделился семейным контентом.

Так, звезда впервые за долгое время показал свою сестру Елену. Женщина пришла к нему на концерт и побывала в гримерке. А также на самом концерте часть шоу артист посвятил благодарности родному человеку и проявлению любви. Кроме того, Виталий в Instagram поделился совместными воспоминаниями и рассказал больше о добром сердце Елены.

По словам музыканта, еще с детства сестра занималась им, как вторая мама. А уже в более взрослом возрасте их доверие только росло и Козловский уже делился с ней всем и мог просить советов. Оглядываясь назад, певец выразил ей благодарность за ту поддержку и любовь, которую она дарит ему.

Реклама

Виталий Козловский с сестрой / © instagram.com/vkozlovsky_music

Сестра Виталия Козловского / © instagram.com/vkozlovsky_music

«Вчера обнял ее и мне стало так тепло-тепло. Очень соскучился. Это Елена. Моя сестра, моя вторая мама. Это она закрывала меня в комнате в детстве и не выпускала, пока не доем суп. Это с ней были первые мои концерты перед телевизором с дезодорантами в руках вместо микрофонов. К ней я шел делиться самым сокровенным и просить советов. Счастлив, что мы встретились! Люблю сильно», — растрогал певец.

