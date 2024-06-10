Виталий Козловский показал трогательные фото с крещения сына и рассекретил известных крестных Оскара

Украинский певец Виталий Козловский подтвердил, что вместе с женой, пиарщицей Юлией Бакуменко, окрестил сына Оскара.

В своем Instagram исполнитель активно делится кадрами с таинства. В частности, крещение состоялось в Михайловском Златоверхом монастыре еще в мае. Впрочем, супруги держали радостную новость в тайне и только сейчас решились ею поделиться.

Виталий Козловский окрестил сына / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Крестили нашего сыночка Оскара. Один из самых счастливых дней в моей жизни. Когда рядом самые родные люди и кайфуешь от каждого момента. Четыре поколения семьи собрались вместе. Слезы счастья. Благодарю Бога, что даришь такую возможность быть рядом", — поделился Козловский.

Виталий Козловский окрестил сына / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Певец уже рассекретил крестных родителей Оскара. Крестили сынишку музыканта жена Анатолия Анатолича и музыкальный продюсер Андрей Игнатченко. Юла уже прокомментировала важное событие. Она отметила, что для ее – честь стать крестной мамой Оскара.

Виталий Козловский окрестил сына / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Для меня очень большая честь стать крестной мамой красавчика Оскара – сына Виталия Козловского и его прекрасной жены Юлии. Желаю нашему сыну мирного неба, спокойной жизни, доброй судьбы и хороших людей рядом. Судьба соединила наши семьи на всю жизнь, и я этому безгранично рада", — поделилась Юла.

Виталий Козловский окрестил сына / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, ранее футболист Александр Зинченко сообщил, что окрестил младшую дочь. Спортсмен уже поделился трогательными кадрами с таинства.

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