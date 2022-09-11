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Виталий Козловский показал трогательный подарок от 4-летней девочки из Мариуполя

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Виталий Козловский показал трогательный подарок от 4-летней девочки из Мариуполя

Фото: instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Певец Виталий Козловский встретился с маленькой поклонницей во время концерта.

В киевском метрополитене на станции "Майдан Незалежності" прошел благотворительный концерт от звезд украинского шоу-бизнеса. В мероприятии принял участие и певец Виталий Козловский.

После выступления исполнителя ждала неожиданная встреча. В гримерке к Виталию подошла женщина из Мариуполя с 4-летней дочерью.

Маленькая поклонница по имени Александра подарила Козловскому рисунок, на котором изобразила родной город на морском побережье. Милый подарок от девочки очень растрогал исполнителя.

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music
Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Сохраню себе на память, в память! Спасибо вам очень", — поблагодарил за подарок от поклонницы певец.

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music
Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, на днях вокруг Виталия Козловского и певицы Натальи Могилевской разгорелся скандал. Заслуженная артистка Украины Анжелика Рудницкая вспомнила артистам их прошлое, связанное с Россией и пророссийскими властями.

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Дата публикации
Просмотры
853
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