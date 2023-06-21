Виталий Козловский показался в военной форме и с оружием в руках: "Можно утилизировать врага"

Украинский певец Виталий Козловский показался в военной форме и оружием в руках.

Соответствующее видео артист опубликовал в Instagram-stories. Как отметил исполнитель, раньше его оружием был микрофон, а теперь то, которым можно по-настоящему утилизировать врага. Вероятно, Козловский сейчас находится на военных учениях.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Всем привет, друзья. Раньше моим оружием был микрофон. Теперь мое оружие – это настоящее оружие, которым можно утилизировать врага", — прокомментировал певец.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Отметим, ранее Виталий Козловский делился, что получил повестку в военкомат. Исполнитель подписал документ, прошел специальную медицинскую комиссию и должен был отправиться на военные учения, ведь у него нет какой-либо специальности.

Напомним, Виталий Козловский не первый медийный мужчина, который повестку. Ранее в военкомат сходил актер Тарас Цымбалюк, который сейчас находятся в очереди, и ведущий Тимур Мирошниченко, который стал на учет.

Читайте также: