Виталий Козловский получил второе высшее образование и показал видео, как защищал диплом

Артист поступил на магистратуру в сентябре в 2020 году.
Украинский певец Виталий Козловский получил второе высшее образование.
36-летний исполнитель защитил диплом магистра. Он учился на факультете музыкального искусства в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. В фотоблоге звезда похвастался достижением и показал, как защищал работу перед комиссией.
"Не выспался, не позавтракал, но все прошло достойно. Кто не знал, моя первая специальность – журналист, а вторая уже касается основной деятельности – эстрадного пения", – поделился знаменитость.
В комментариях фанаты поздравили кумира с событием.
- Желаю новых достижений в жизни! Пусть твой путь будет ярким, потому что ты очень талантливый человек. Твое призвание – это творчество!
- Молодец! Горжусь
- Поздравляю искренне! Это важная ступень! И она твоя! Твой голос лечит и это не преувеличение, а истина удостоверенная людьми!
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