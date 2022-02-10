Виталий Козловский получил второе высшее образование и показал видео, как защищал диплом

Артист поступил на магистратуру в сентябре в 2020 году.

Украинский певец Виталий Козловский получил второе высшее образование.

36-летний исполнитель защитил диплом магистра. Он учился на факультете музыкального искусства в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. В фотоблоге звезда похвастался достижением и показал, как защищал работу перед комиссией.

"Не выспался, не позавтракал, но все прошло достойно. Кто не знал, моя первая специальность – журналист, а вторая уже касается основной деятельности – эстрадного пения", – поделился знаменитость.

В комментариях фанаты поздравили кумира с событием.

Желаю новых достижений в жизни! Пусть твой путь будет ярким, потому что ты очень талантливый человек. Твое призвание – это творчество!

Молодец! Горжусь

Поздравляю искренне! Это важная ступень! И она твоя! Твой голос лечит и это не преувеличение, а истина удостоверенная людьми!

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