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Виталий Козловский после громкого скандала предложил Игорю Кондратюку заключить необычное соглашение

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Виталий Козловский после громкого скандала предложил Игорю Кондратюку заключить необычное соглашение

Виталий Козловский, Игорь Кондратюк

Певец хочет положить конец конфликту, который продолжается между ним и продюсером уже более 10 лет.

Украинский певец Виталий Козловский неожиданно публично обратился к своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку.

В своем Instagram исполнитель опубликовал видео-обращение. Артист хочет положить конец конфликту, который продолжается между ними и его бывшим продюсером уже более 10 лет. Ради этого Козловский предложил лично встретиться и все обсудить.

"Все эти годы вы отказывались от предложений лично встретиться и разрешить конфликт. Общались наши с вами представители. И даже частично пришли к условиям согласия. Но все эти разговоры в конце концов не вылились ни во что из-за вашего категорического отказа встретиться и зафиксировать наши договоренности лично. Согласитесь, что передать через представителя лист с условиями и суммами, которые я должен отдать, и игнорировать личные встречи, чтобы оставлять за собой возможность быть "обиженным" и выражать неуважение в мою сторону — это не мировая, сейчас я обращаюсь к вам в публичном пространстве. ", – обратился к Кондратюку Козловский.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк / ©
Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

Музыкант предложил шоумену заключить мировое соглашение, благодаря которому они смогут разрешить конфликт и больше не устраивать публичные скандалы.

"В моем предложении мировая состоит из следующих шагов: встреча и договоренность, уплата согласно решениям суда несколькими (3-4) платежами в течение двух лет с учетом сегодняшних обстоятельств в стране, решение вопроса о дальнейшем приобретении прав на отдельные песни из старого репертуара, мы жмем друг другу руки, считаем этот конфликт исчерпанным и не возвращаемся к нему никогда больше", — отметил Козловский.

Музыкант подчеркнул, что если Кондратюк действительно хочет прийти к согласию и прекратить конфликт, то они смогут договориться.

Виталий Козловский после громкого скандала предложил Кондратюку мировое соглашение

Виталий Козловский после громкого скандала предложил Кондратюку мировое соглашение

"Давайте будем примером достойного и человечного завершения сотрудничества, которое возможно между артистом и продюсером, а не олицетворением позорного срача. Если ваша цель – решить вопросы в правовом поле, защитить свои авторские права, получить средства в рамках решений суда и прекратить ссоры, уверен — мы договоримся и достойно положим этому конец", — подчеркнул артист.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, с чего начался конфликт Виталия Козловского и Игоря Кондратюка, как на это реагируют другие артисты и может ли продюсер взимать с исполнителя его военную зарплату.

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Дата публикации
Просмотры
1929
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