Виталий Козловский после приостановки концертов раскрыл свой диагноз и как поборол его

Украинский певец Виталий Козловский после вынужденной паузы в выступлениях впервые откровенно рассказал о проблемах со здоровьем и том, что помогло ему вернуться на сцену.

На проекте «Наодинці з Гламуром» исполнитель рассказал, что перенес сразу несколько заболеваний в начале весны. По его словам, все началось с острого трахеита, который впоследствии осложнился и перерос в ОРВИ. К счастью, его состояние уже улучшилось и Виталий постепенно возвращается к концертам. В то же время звезда отмечает, что главной поддержкой в этот непростой период стали именно его фаны.

«У меня был острый трахеит, который постепенно перерос в острое ОРВИ. А что делать? Ты все равно выходишь к людям, поешь. А аудитория классно лечит — своими улыбками, вниманием, ощущениями, что они скучали. Мне это дает силы», — рассказал исполнитель в комментарии Анне Севастьяновой.

Кроме того, Козловский уже активно возвращается не только к концертам, но и к регулярному спорту. Он признается, что перед выступлениями даже имеет особый ритуал в гримерке — делать физические нагрузки. Более того, именно это, по мнению артиста, способствует лучшему равновесию в жизни.

«Перед выходом на сцену делал 100 раз отжиманий от пола. По 25 раз четыре подхода. И потом выходишь в хорошем настроении. Меня мотивировал мой сын и заниматься здоровьем. Потому что когда ты физически здоров, ты и ментально здоров. Все тогда налаживается — появляются правильные мысли и действия», — добавил Козловский.

