Виталий Козловский посвятил песню героям Азовстали и показал чувственный клип к ней

Эта песня была написана автором из Харькова после того, как оккупанты разрушили его дом.

Украинский певец Виталий Козловский выпустил новую лирическую композицию под названием "Вільні" и сразу клип к ней.

Автором песни стал Игорь Лузанов. Он создал ее после того, как вражеская ракета разрушила его дом в Харькове. Под обстрелами и эмоциями от пережитого родились строки композиции.

Соавторами песни выступили Константин Гарбузюк и Артур Прокопчук.

В свою очередь Козловский признался, что исполнял этот трек, думая о защитнице Азовстали Екатерине Полищук с позывным "Пташка":

"Меня поразила история "Пташки" Екатерины Полищук. Эту песню я пою с мыслями о ней и о героических людях, которые стоят за нас всех. Екатерине 21, она парамедик, добровольцем поехала в Мариуполь спасать людей. С побратимами прошла ад Азовстали, плен. По ним били бомбами, а они работали и пели. Не сломались даже там, где ломалась сталь. И благодаря таким людям Украина не сломается никогда. Будем с песней идти к победе, потому что мы свободны и наша вера несокрушима", — прокомментировал артист.

В настоящее время Виталий Козловский находится в Киеве и дал уже более 90 концертов для ВСУ, медиков, переселенцев и спасателей.

"Сейчас это общая цель всех — бороться за то, чтобы каждый воин, который сейчас в плену, вернулся домой. За несколько дней до выхода песни я узнал, что 108 пленных женщин вернулись в Украину. Среди них — Виктория, которая была на Азовстали с маленькой дочерью Алисой. Оккупанты разлучили их весной, ребенка отправили в Запорожье, а маму — в плен. Теперь она наконец рядом с дочерью. Каждую из этих замечательных женщин так хочется поблагодарить и обнять. Все, что я делаю — я посвящаю именно им", – сказал Козловский.

Виталий Козловский

Съемки же клипа к композиции проходили в Киеве, основными локациями были выбраны монументальные места столицы, которая выстояла нашествие врага и будет стоять дальше. Главную роль в видео сыграла Аделина Снегирь, а режиссером выступил Владимир Колос.

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