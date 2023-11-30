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Виталий Козловский признался, что над ним издевались, когда он проходил военную подготовку

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Виталий Козловский признался, что над ним издевались, когда он проходил военную подготовку

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Артист рассказал, были ли у него какие-то привилегии во время военных учений.

Украинский певец Виталий Козловский, который сейчас защищает Украину от оккупантов в рядах ВСУ, вспомнил, как проходил военную подготовку.

Артист, которого мобилизировали летом, ответил, были ли у него какие-то привилегии во время военных учений и как на него реагировали те, кто проходил подготовку вместе с ним.

По словам Козловского, все были ошеломлены появлением на полигоне такого звездного военного. Кроме того, признался исполнитель, над ним даже издевались:

"Конечно, все были шокированы. И все были шокированы, что мы в одинаковых условиях. У меня не было никаких привилегий. Более того, надо мной немного издевались в том понимании, что надо было побрить бороду. И чтобы вы понимали, мне брили бороду люди с бородой. Просто когда тебе твой ротный говорит, что тебе нужно сбрить бороду, потому что такой приказ от высших пошел... Я принял все правила и выполнил приказ", – рассказал Козловский в эфире Армия FM.

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music
Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, что ранее Виталий Козловский признался, где служит после того, как его перевели из Нацгвардии.

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Дата публикации
Просмотры
1042
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